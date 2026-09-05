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Vannacci: "L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola"

Il leader di Futuro Nazionale, al termine del dibattito con Monti a Cernobbio, si dice tranquillo di fronte alle inchieste avviate dalla procura militare. Il rischio - secondo l'ex presidente del Consiglio Mario Monti, intervenuto in dialogo con Vannacci al Forum - non è «la ricostituzione del partito fascista» ma «un aspetto del fascismo, il più insidioso» ed è «già in atto»: «Trovo in lei – ha detto Monti al leader di Fn – la ricostruzione della narrativa, della retorica dello spirito del fascismo, più o meno si dichiara la superiorità dell’Italia, degli italiani e, vogliamo dire, della razza italiana».

Un’accusa che Vannacci rifiuta: «Ho già risposto a Monti mentre ero in aula su alcune preoccupazioni, su altre risponderò direttamente a lui, ma ritengo che quella della ricostituzione, della narrativa e retorica del fascismo, ritengo che siano sue personali convinzioni e che non corrisponda alla realtà, anzi, tutt’altro».

Secondo il generale, questo lo dimostrerebbe anche il nome del partito che «guarda al futuro» e mira «a un rilancio nazionale, sicuramente all’esaltazione di quelle che sono la nostra identità, le nostre radici, la nostra storia, ma questo dovrebbe essere il succo di qualsiasi politica che voglia fare il bene dell’elettorato a cui si riferisce».

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