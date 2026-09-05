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Il cast di “L’estranea” sfila sul red carpet del Festival di Venezia

Pro o contro il mercante nel tempio? Pro o contro un horror – genere commerciale – nel salotto buono della Settima Arte, in corsa per il Leone d’oro? Magari il dilemma legato a L’estranea di Paolo Strippoli, terzo italiano in concorso, fosse così elementare. Il manipolo dei conservatori oltranzisti, custodi dell’ortodossia cinefila, dopotutto è sparuto.

La vera domanda, più scomoda, è quella che ci si pone da spettatori ordinari: perché l’horror pop di un trentatreenne rampante, al settimo giorno di Mostra, procura good vibrations speciali? Prima di analizzare il fenomeno, parliamo del film. Da noi esce a breve, l’8 ottobre con 01 Distribution, ma la vetrina nordamericana di Toronto se lo è già accaparrato.

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