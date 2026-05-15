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Salvini: "Via il permesso di soggiorno a chi delinque"

Matteo Salvini raccoglie immediatamente lo spunto offerto dai terribili fatti di Modena per rilanciare la polemica sulle "seconde generazioni. "La politica non deve inseguire la cronaca", "quello che accade semmai deve accelerare" le scelte.

"È già in discussione in I commissione alla camera una pdl a prima firma Iezzi per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati" ha detto il leader della Lega e vicepremier alla scuola di formazione politica del partito. "La cittadinanza non può essere a vita". "Per quanto mi riguarda sia il permesso di soggiorno, sia la cittadinanza sono un atto di fiducia del popolo italiano che dà rispetto e chiede rispetto. Non è un contratto a vita". Se commetti un reato grave "un paese serio ti espelle immediatamente, è legittima difesa", ha aggiunto.

A Modena un italiano figlio di genitori con origini nordafricane ha falciato diverse persone con un'automobile. "Le seconde generazioni che rifiutano la lingua, la cultura, la tradizione e soprattutto la legge del nostro paese non sono un'opportunità ma un problema" ha continuato. "Prevenire, prevedere, capire e accompagnare a una soluzione è assolutamente fondamentale. A volte lo facciamo da soli, ma non dobbiamo avere paura di proporre qualcosa che secondo noi è giusto perché quasi tutto il resto del mondo politico non è d'accordo...".

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