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La Bulgaria con Dara vince l'Eurovision Song Contest 2026

“Non so se sto sognando”: è questa la reazione di Dara (pseudonimo di Darina Nikolaeva Jotova), la cantante che con la sua Bangaranga è riuscita nell’impresa di conquistare la prima vittoria all’Eurovision Song Contest per la Bulgaria. La 27enne, come scrive il Guardian, ha descritto la sua canzone come “musica pop con radici folkloristiche”.

La classifica finale ha visto al secondo posto Israele (la cui partecipazione alla gara è stata oggetto di polemiche e ha portato cinque paesi, ovvero Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Solvenia e Islanda a boicottarla), rappresentato da Noam Bettan con la canzone Michelle. Si è fermato solo al quinto posto (dietro Romania e Australia) invece Sal Da Vinci, che con la sua Per sempre sì aveva trionfato a Sanremo lo scorso febbraio.

Questa 70esima edizione dell’Eurovision si è tenuta a Vienna. Ora toccherà alla Bulgaria, che è entrata nella European Broadcasting Union nel 2005 e che non ha partecipato alle ultime tre edizioni della gara canora, ospitarla l’anno prossimo.