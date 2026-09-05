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Schlein: "L'Italia si unisca agli altri per le sanzioni ai coloni"

Il governo italiano si unisca agli altri Paesi europei e occidentali che hanno deciso di intervenire contro il commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. È la richiesta lanciata dalla segretaria del Pd Elly Schlein a margine di “Terra!”, la festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra che si è tenuta ieri a Roma. Schlein ha definito «grave» l’assenza dell’Italia dall’iniziativa sottoscritta da dodici Paesi, tra cui Francia, Regno Unito e Canada, per introdurre o sostenere restrizioni al commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti considerati illegali dal diritto internazionale. Una misura sulla quale, ha ricordato, Pd, Movimento 5 Stelle e Avs avevano già depositato una proposta comune. Dal palco Schlein ha rilanciato anche la richiesta di sospendere l’accordo di associazione tra Unione europea e Israele e ha promesso che, in caso di vittoria del centrosinistra, tra i primi atti ci sarebbe il riconoscimento dello Stato di Palestina.

La festa di Avs è stata però soprattutto una nuova prova di unità per il campo progressista, con Schlein insieme a Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Sul nodo della leadership la segretaria dem ha frenato: prima bisogna definire il programma comune e contrastare la nuova legge elettorale, poi si potrà decidere se scegliere il candidato attraverso le primarie o con un altro meccanismo. «Prima il programma», ha ribadito Schlein, ricordando i punti sui quali le opposizioni hanno già trovato un’intesa, a cominciare dal salario minimo, dal congedo paritario e dalla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

Al centro anche il potere d’acquisto e il costo dell’energia. Schlein ha indicato tra le priorità la risposta a chi in Italia vive con stipendi troppo bassi, mentre Pd, M5S e Avs preparano una proposta comune sul caro energia: Bonelli ha annunciato l’obiettivo di ridurre i costi per famiglie e imprese di almeno il 30 per cento.

Infine l’avanzata dell’estrema destra. Dopo il successo di AfD in Sassonia-Anhalt, dove il partito ha sfiorato il 44 per cento, Schlein ha parlato di un risultato «preoccupante» e accusato i Popolari europei di aprire la strada all’estrema destra quando ne inseguono parole d’ordine e politiche. Un tema che investe anche l’Italia, dove la crescita di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci e il suo richiamo esplicito al successo di AfD alimentano il confronto sul peso della destra radicale in vista delle prossime elezioni.