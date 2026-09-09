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Gli Usa diffondo le immagini dell'attacco alle petroliere iraniane

Gli Stati Uniti hanno diffuso le immagini degli attacchi condotti l’8 settembre contro cinque petroliere iraniane, tra il golfo Persico e quello dell’Oman. Nel video pubblicato dal Comando centrale americano (Centcom) si vedono le imbarcazioni colpite dalle forze statunitensi. Secondo Washington, le cinque navi facevano parte di una rete utilizzata per finanziare i Guardiani della rivoluzione iraniana e i gruppi alleati di Teheran nella regione.

Le petroliere colpite sono Kivik, Charminar, Horizon 1, Riesco e Derya. Il Centcom ha riferito che agli equipaggi era stato ordinato di abbandonare le navi prima degli attacchi. L’operazione, secondo il comando americano, è stata decisa in risposta a due tentativi compiuti nei due giorni precedenti dai Guardiani della rivoluzione di colpire con missili balistici una nave da guerra statunitense. L’unità americana sarebbe riuscita a evitare i missili e non ci sarebbero stati feriti tra il personale statunitense.

È il secondo attacco americano di questo tipo nel giro di pochi giorni: il 5 settembre gli Stati Uniti avevano già colpito tre petroliere iraniane dopo altri tentativi di attacco contro unità della Marina americana. Il segretario di Stato Marco Rubio ha avvertito che Washington continuerà a colpire le petroliere iraniane in risposta a nuovi tentativi di attacco alle proprie navi.

Teheran ha reagito all’operazione lanciando missili balistici contro una base utilizzata dalle forze statunitensi nei pressi di Al Azraq, in Giordania. Secondo le autorità giordane, le difese aeree hanno intercettato 18 dei 20 missili e gli altri due sono caduti in aree disabitate, senza provocare vittime.