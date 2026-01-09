Video

Teheran, manifestanti usano i loro cellulari per illuminare la piazza Punak

In Iran continua la protesta nonostante la brutale repressione. Secondo Human rights activists agency (Hrana) ci sarebbbero 2.600 arresti e 203 morti, ma non è chiaro se si tratti di stime conservative. Le notizie e le immagini delle proteste faticano a uscire dall'Iran, arrivando anche a ore di distanza a causa del blocco di internet imposto e giustificato dal Ministero delle Telecomunicazioni con la «situazione in corso nel Paese». Alcuni residenti di Teheran hanno riferito al New York Times che in diversi quartieri si sono verificati blackout e che l’illuminazione di autostrade e principali arterie cittadine è stata spenta. Le stesse fonti, che hanno chiesto l’anonimato per timore di ritorsioni, hanno raccontato di un massiccio dispiegamento di Guardiani della Rivoluzione armati di mitragliatrici e di forze paramilitari con armi leggere, impegnati in pattugliamenti e controlli su auto e passanti.