Torino, in cinquantamila al corteo in sostegno della Palestina

Sono cinquantamila le persone in piazza a Torino che partecipano al corteo, partito da piazza Palazzo di Città, davanti al Municipio, ribattezzata da qualche giorno piazza Gaza promosso da Cgil, Usb e Cub a sostegno del popolo palestinese e della Flotilla. Alla manifestazione lavoratori, studenti, famiglie con bambini che questa mattina poco dopo le 10 stanno sfilando per le vie del capoluogo piemontese. E' una manifestazione enorme non solo di giovani, ma anche di tante lavoratrici e tanti lavoratori. Questo è il valore aggiunto dello sciopero di oggi'', ha osservato il segretario torinese della Cgil, Federico Bellono. . Con in testa questo striscione è partito un corteo con alcune centinaia di persone dal Parco Artiglieri di Montagna intenzionato ad avvicinarsi alle Ogr, dove è in corso l'Italian Tech Week a cui partecipano tra gli altri Ursula von der Leyen, Jeff Bezos e John Elkann.