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Festeggiamenti 4 luglio, Trump elogia il popolo Usa e attacca i comunisti

 "Non abbiamo mai vissuto il sogno americano come lo stiamo vivendo ora". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti.Ha sottolineato poi che l'aumento del reclutamento militare e la rapida distruzione della marina iraniana.

"L'America è una nazione di vincenti; oggi l'America sta vincendo di nuovo ed è tornata più forte che mai. L'America è tornata", ha detto Trump.In scena lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte del 4 luglio sul National Mall. Il Presidente Donald Trump ha pronunciato il suo discorso, sebbene ritardato ma non impedito da una serata di caldo record e maltempo.Sebbene il suo intervento di 40 minuti abbia incluso l'esposizione sul palco di storiche bandiere statunitensi e la partecipazione di veterani eroi ormai anziani e degli astronauti della missione Artemis II, il tono del tycoon inquilino della Casa Bianca è risultato più di parte rispetto ai discorsi pronunciati dai suoi predecessori in occasione delle ricorrenze legate alla Dichiarazione d'Indipendenza.

Le sue parole celebrative per il 250° anniversario hanno spaziato dai tradizionali elogi ai Padri Fondatori all'enfasi sui propri risultati.Il Presidente Trump ha affermato di essere determinato a presenziare – definendo l'evento "una serata memorabile", anche dopo che un temporale aveva costretto la folla a evacuare temporaneamente l'area per poi farvi ritorno.

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