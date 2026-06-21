Video

Fatti

Flotilla, l'attivista rientrato in Italia: "È l’inizio di un'era di mobilitazione"

Domenico Centrone è tornato a casa, nella sua Molfetta, nel Barese. Il docente 33enne attivista della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza, trattenuto per un mese in Libia con altri 9 attivisti, tra i quali Dina Alberizia, anche lei di origini pugliesi (foggiana), è atterrato questa mattina a Fiumicino e in serata è arrivato in bus a Molfetta.

Ad accoglierlo l'intera comunità, la famiglia, amici e i compagni attivisti. "Se dovessi tornare indietro - ha detto rispondendo alle domande dei cronisti - lo rifarei, ma adesso con il senno di poi, sapendo che sono qui a festeggiare il compleanno, è facile. Se me lo avessero chiesto ieri mattina non so cosa avrei risposto, perché avevo ancora la prospettiva di rimanere fino ad agosto".

Centrone è tornato sulla situazione in Palestina. "Le nostre azioni hanno delle conseguenze e hanno un potere - ha detto - Quello che facciamo non dipende dalla nostra caratura come persone, anche persone normali come me e come quelli che erano con me, riescono a spostare gli equilibri a volte e cambiare le cose, mettendosi a rischio".

LEGGI L'ARTICOLO