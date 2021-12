Le notizie di oggi 10 dicembre: il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la Giornata mondiale dei diritti umani, la morte di almeno 54 persone migranti in Messico, l’incontro tra Blinken e Gantz.

Si dimette il capo dipartimento immigrazione

Il Capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno, Michele di Bari, si è dimesso a seguito di un’inchiesta riguardante la moglie, indagata per caporalato dalla procura di Foggia. Nell’ambito dell’inchiesta sono state arrestate cinque persone – per due è scattato la misura cautelare in carcere, mentre altri tre sono ai domiciliari – e sono 16 gli indagati.

L'indagine, che ha interessato attività comprese tra luglio e ottobre 2020, ha portato anche a una verifica giudiziaria su oltre dieci aziende agricole riconducibili ad alcuni degli indagati.

Mattarella sulle disuguaglianze

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

«Le società capaci di offrire a tutti opportunità per realizzare pienamente il proprio potenziale sono società più inclusive, libere e prospere, dunque più resilienti. Costruirle e consolidarle è un compito arduo, oltre che un dovere morale e giuridico di cui dare testimonianza ogni giorno», lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani.

La giornata, come ha ricordato lo stesso Mattarella nel suo messaggio, commemora l’adozione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni unite della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, avvenuta il 10 dicembre 1948. Un evento che il capo dello stato definisce «di eccezionale rilevanza», e che ha permesso alla comunità internazionale di riconoscere «al massimo livello il carattere inviolabile della dignità umana, ponendo le basi per lo sviluppo, nel corso dei decenni successivi, di quel sistema di convenzioni internazionali che rafforza i meccanismi di tutela dei diritti umani».

All’apertura del suo messaggio il presidente ha rimarcato l’importanza di ribadire «il carattere universale, inalienabile, indivisibile e interdipendente dei diritti umani, perché – dice – il loro godimento da parte di tutti è una condizione imprescindibile per uno sviluppo autenticamente sostenibile».

Quest’anno il tema scelto per la giornata è: «Riduciamo le disuguaglianze, facciamo progredire i diritti umani». E sulle disuguaglianze si è soffermato anche il presidente, sottolineando che «la crisi pandemica ha ulteriormente ampliato i divari esistenti, esacerbando la condizione di coloro che si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità».

Il monitoraggio Covid dell’Iss

LaPresse cecilia fabiano

L’incidenza settimanale del Covid-19 a livello nazionale continua ad aumentare: nella settimana dal 3 al 9 dicembre è stata di 176 persone per 100mila abitanti, contro le 155 per 100mila della settimana precedente. Lo rileva il monitoraggio della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità. Nel periodo 16-29 novembre l’Rt è in leggera diminuzione, così come l’indice di trasmissibilità, che pure resta sopra la soglia epidemica (1,07 al 29 novembre, su un range che va dal 1,03 al 1,11).

Il tasso di occupazione delle terapie intensive è dell’8,5 per cento al 9 dicembre, mentre è del 10,6 per cento quello di occupazione in aree mediche. Venti regioni sono a rischio moderato, e cinque ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Il Molise è invece a basso rischio. In forte aumento è il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione. I casi vengono ora rilevati sempre di più attraverso attività di screening (26 per cento contro il 22 per cento della settimana precedente) che attraverso la comparsa di sintomi (40 per cento contro 45 per cento).

Almeno 54 persone migranti morte in Messico

AP Photo

Almeno 54 persone sono morte in un incidente stradale nel sud del Messico, in cui un camion merci che trasportava circa 200 persone migranti si è ribaltato e schiantato contro un ponte in acciaio. I feriti sarebbero almeno 100, secondo i servizi di soccorso intervenuti sul posto. 21 persone sono in gravi condizioni, e sono state ricoverate in ospedali locali.

Si tratta di uno dei peggiori incidenti di questo tipo in Messico. Lo stato del Chiapas, dove il camion si è ribaltato, è uno dei maggiori punti di transito per le persone migranti che tentano di spostarsi dal Centro America per raggiungere gli Stati Uniti.

Secondo l’Oim, l’organizzazione per le migrazioni, il confine tra Stati Uniti e Messico è il punto di attraversamento più mortale nel mondo; già quest’anno, almeno 650 persone sono morte tentando di attraversarlo.

Blinken ha incontrato Gantz

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ha incontrato ieri il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz. I due hanno parlato dell’incognita iraniana, e dell’impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele, ribadendo che israeliani e palestinesi «meritano di vivere in modo sicuro e protetto e di godere di pari misure di libertà, prosperità e democrazia».

Relazioni diplomatiche

Nicolas Asfouri/Pool Photo via AP

Il Nicaragua ha ristabilito le relazioni diplomatiche con la Cina, dopo aver interrotto quelle con Taiwan. La Cina si è detta contenta della decisione, e pronta a lavorare con il Nicaragua per rafforzare la cooperazione. «C'è solo una Cina nel mondo e quello della Repubblica popolare cinese è l'unico governo legale che rappresenta l'intera Cina. Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese».

Reazione opposta è arrivata dal dipartimento di stato statunitense, che ha dichiarato che la decisione del governo, non eletto democraticamente, non riflette la volontà del popolo.

© Riproduzione riservata