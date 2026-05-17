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A Cuba in migliaia di fronte all'ambasciata Usa per sostegno a Raul Castro

Migliaia di cubani sono scesi in strada di mattina presto per partecipare a una marcia filogovernativa contro l'incriminazione negli Stati Uniti dell'ex leader cubano Raúl Castro.

I manifestanti, convocati dal Governo di Cuba, si sono radunati presso la Tribuna Antimperialista "José Martí", la grande piazza dell'Avana creata da Fidel Castro per tenere le sue adunate oceaniche, situata di fronte all'ambasciata statunitense a L'Avana. Lo slogan più urlato è stato "Raúl es Raúl.", che è l'hashtag della giornata usato sui social anche dal presidente Diaz Canel. L'ambasciata statunitense aveva avvertito già ieri che la manifestazione si sarebbe svolta "nella piazza di fronte" alla sua sede.