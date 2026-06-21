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Venezuela, prima e dopo il terremoto: la distruzione dalle immagini satellitari

Le Nazioni Unite stimano che i terremoti del 24 giugno che hanno colpito il Venezuela hanno causa un danno economico di circa 6.7 miliardi di dollari. Si tratta di quasi il sei per cento del prodotto interno lordo del paese. I dati sono stati resi noti dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Unpd). L’organizzazione ha specificato che la stima è stata fatta considerando che le conseguenze delle scosse si estendono oltre le perdite umane, colpendo duramente infrastrutture, servizi di base e mezzi di sussistenza di milioni di persone.

«La rapidità e la precisione delle valutazioni iniziali sono essenziali per una risposta efficace», ha detto un rappresentante dell’Undp nel paese caraibico ripreso dal portale Infobae. Intanto il bilancio ufficiale delle vittime è salito a 920 morti a soli due giorni dall’inizio del terremoto, con le operazioni di ricerca e soccorso ancora in corso nelle aree più colpite del nord del Venezuela. Al momento, nove stati hanno inviato aiuti, mezzi e finanziamenti per aiutare la popolazione.