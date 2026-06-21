Video
Fatti

Pane ar pane, le registrazioni dell'album collettivo per Sant'Egidio

“Pane ar Pane” è un modo di dire, ma anche una dichiarazione di intenti. A partire dalle canzoni che, tradotte in romanesco, si rivelano in una nuova luce, tra ironia e verità, fino al titolo, un gesto essenziale: dare il pane. Il cuore del progetto nasce infatti da un'operazione musicale: la traduzione in romanesco di grandi classici del pop e del rock internazionale curati da Elio Germano (con la  revisione di Emma Gainsforth) e riarrangiati dagli Ardecore, la band che ha recuperato tra l'altro molti classici della tradizione romana più "noir". Ne nasce un progetto discografico unico, in uscita proprio il giorno del concerto, grazie anche alla partecipazione solidale di Elio (di Elio e Le Storie Tese), Lillo Petrolo, Corrado Guzzanti, Margherita Vicario, Noemi, Danno, Giancane. "Pane ar pane" è anche un evento (giovedì 25 giugno all'Auditorium di Roma) nato per raccogliere fondi per la Comunità di Sant'Egidio. 

 

Video credits: Ufficio stampa "Pane ar pane"

Italia

Italia

Salvini: "Attacchi di Trump non devono compromettere i rapporti diplomatici"

Italia

Tajani: "Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Usa sono solidi e andranno avanti"

Italia

Meloni: “Soddisfatta del G7, convergenze non scontate un'ottima notizia”

Italia

Meloni: "Vannacci? Per vincere governare bene, il resto sono alchimie"

Italia

Vannacci: “Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri”

Italia

BimboRai, gli stand dell'esercito a Saxa Rubra

Italia

BimboRai, i cani robot dell'esercito a Saxa Rubra

Italia

Amnesty sul giornalista licenziato per una domanda: «In gioco c'è la libertà di stampa»

Italia

Tajani: «Non ci sono ancora accuse formali per i due italiani bloccati in Libia»

Italia

Mattarella: "Difendere le regole di cooperazione costruite nel dopoguerra"

Italia

Fine vita: lettera del figlio di Lucia, la donna che ha scelto la morte assistita

Italia

Fine vita, associazione Luca Coscioni si autodenuncia dopo la morte di Lucia

 
 

Mondo

Mondo

Starmer annuncia le sue dimissioni: “Ora dedicherò il tempo a moglie e figli"

Mondo

Albania, continuano le manifestazioni contro il resort di lusso di Kushner

Mondo

Libano, almeno 16 morti in raid israeliani nel sud nonostante la nuova tregua

Mondo

Trump presenta il nuovo Air Force One: «Trasformato in una Casa Bianca volante»

Mondo

Macron su Netanyahu: “Alimenta violenza tra popoli nella regione”

Mondo

Mosca, in fiamme una raffineria di petrolio dopo un attacco ucraino

Mondo

Trump firma l'accordo con l'Iran a Versailles

Mondo

Il Papa: "Finisca la guerra in Ucraina, tante vittime innocenti"

Mondo

Kiev, le immagini aeree della cattedrale patrimonio Unesco dopo l'attacco russo

Mondo

Il nome del presidente Usa Trump rimosso dal Kennedy Center

Mondo

Romania, ad Adrian Vestea l'incarico di formare un nuovo governo

Mondo

Papa Leone XIV: “La vita si gioca in squadra, non è una corsa solitaria”

 
 

Fatti

Fatti

Giornata delle Periferie, uno spot per abbattere gli stereotipi

Fatti

Regeni, la procura di Roma: "Fu privato della sua stessa condizione di essere umano"

Fatti

Malagò è il nuovo presidente di Figc: "Da solo non posso fare niente, con voi tutto"

Fatti

Meloni sfila al Raduno degli Alpini del Triveneto a Gemona del Friuli

Fatti

Maturità, gli studenti del classico: "Ci aspettavamo Quintiliano, meglio di Tacito"

Fatti

"Le persone vengono prima delle frontiere": viaggio verso i Cpr in Albania con Amnesty e Laika

Fatti

Meloni replica a Trump: "Io e l'Italia non imploriamo mai"

Fatti

"Shrek 5", arriva il teaser (tra le polemiche)

Fatti

Ddl caccia, Lav in presidio davanti al Pantheon

Fatti

Corteo movimenti, bruciati ruspa e carro armato di cartone davanti al Mit

Fatti

A Roma il contro-corteo anti Remigrazione: "I fascisti non sono ben accetti"

Fatti

Il trailer de "Il prigioniero" di Alejandro Amenábar

 
 