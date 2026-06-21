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Pane ar pane, le registrazioni dell'album collettivo per Sant'Egidio

“Pane ar Pane” è un modo di dire, ma anche una dichiarazione di intenti. A partire dalle canzoni che, tradotte in romanesco, si rivelano in una nuova luce, tra ironia e verità, fino al titolo, un gesto essenziale: dare il pane. Il cuore del progetto nasce infatti da un'operazione musicale: la traduzione in romanesco di grandi classici del pop e del rock internazionale curati da Elio Germano (con la revisione di Emma Gainsforth) e riarrangiati dagli Ardecore, la band che ha recuperato tra l'altro molti classici della tradizione romana più "noir". Ne nasce un progetto discografico unico, in uscita proprio il giorno del concerto, grazie anche alla partecipazione solidale di Elio (di Elio e Le Storie Tese), Lillo Petrolo, Corrado Guzzanti, Margherita Vicario, Noemi, Danno, Giancane. "Pane ar pane" è anche un evento (giovedì 25 giugno all'Auditorium di Roma) nato per raccogliere fondi per la Comunità di Sant'Egidio.

Video credits: Ufficio stampa "Pane ar pane"