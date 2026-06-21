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Libano, Israele e Usa firmano l'accordo quadro trilaterale a Washington

Libano e Israele hanno raggiunto a Washington un accordo per stabilire una pace duratura. Per il Segretario di Stato, Marco Rubio, «è solo l'inizio, c’è ancora molto lavoro da fare» ha detto durante la cerimonia della firma. «Oggi abbiamo compiuto il primo passo. Il primo passo a volte è quello più difficile», ha aggiunto. Il documento, diviso in 14 punti, oltre a stabilire un cessate il fuoco e il rispetto delle rispettive sovranità territoriali prevede anche il riconoscimento reciproco. Stando all'accordo ci sarà anche un ritiro parziale delle Forze di difesa israeliane (Idf) dal Libano meridionale, a partire da due aree "pilota" dove l'esercito ha operato nei mesi scorsi distruggendo interi villaggi. Tuttavia, lo stato ebraico manterrà una presenza sul territorio fino a quando l'area non sarà completamente sotto il controllo dell'esercito libanese. Per l’ambasciatrice Hamadeh l'accordo rappresenta «il primo passo sulla strada per ripristinare la sovranità e l'integrità territoriale del Libano, garantendo una cessazione permanente e definitiva delle ostilità, consentendo al nostro popolo di tornare nella propria terra e permettendo a tutti i libanesi di vivere in pace, sicurezza e prosperità»