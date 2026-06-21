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Due scosse di terremoto in Venezuela: oltre 32 morti e 700 feriti

Si scava ancora tra le macerie, dopo che due scosse di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno colpito il Venezuela. Al momento il bilancio è di almeno 32 morti e oltre 700 feriti, ma il bilancio rischia di salire nelle prossime ore. «La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente», ha detto al paese la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Diversi paesi hanno offerto il loro sostegno e la loro solidarietà. Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha detto che Dipartimento di Stato «sta dispiegando immediatamente squadre di ricerca e soccorso, risorse mediche e assistenza umanitaria in Venezuela». Anche la Cina ha offerto uomini e mezzi. La presidente Rodriguez ha annunciato che nelle prossime arriveranno anche squadre di soccorso provenienti da diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Repubblica Dominicana, El Salvador, Messico e Qatar. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è in contatto con le autorità venezuelane per verificare se ci sono italiani tra le vittime. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso un messagigo di cordoglio: «A nome del Governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione». «La Presidenza del Consiglio è in continuo contatto con il Ministero degli Affari Esteri e la Protezione Civile per attivare tempestivamente ogni canale di aiuto umanitario e di assistenza ai nostri connazionali»