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Terremoto in Venezuela, arrivati nel paese i sanitari e i soccorritori italiani

È arrivato in Venezuela il primo volo umanitario urgente dell’Aeronautica militare italiana, partito da Pratica di Mare, con a bordo personale e materiali destinati a sostenere il paese sudamericano colpito dal grave terremoto. La missione, coordinata dalla Difesa insieme al ministero degli Esteri e alla Protezione civile, ha trasportato un team di soccorso composto da Vigili del fuoco, operatori sanitari regionali, personale della Protezione civile e dell’Unità di crisi della Farnesina, oltre a materiale sanitario.

Nel frattempo è già pronto un secondo velivolo dell’Aeronautica, che porterà altro personale specializzato, nuove squadre dei Vigili del fuoco e tende autoportanti per l’assistenza alla popolazione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito la situazione «drammatica e provvisoria», annunciando aiuti finanziari fino a 10 milioni di euro e la presenza di oltre cento operatori italiani sul territorio venezuelano.

Da Caracas è arrivato il ringraziamento dell’ambasciatrice venezuelana in Italia, Maria Elena Uzzo, che ha parlato di un gesto di «solidarietà e umanità» da parte di Roma. Secondo la diplomatica, l’intervento italiano rappresenta anche un segnale della ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due paesi.