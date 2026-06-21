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Terremoto in Venezuela, gli edifici crollati a Caracas: i soccorritori proseguono le ricerche

Due violente scosse, di magnitudo 7.2 e 7.5 secondo l’Usgs, hanno colpito il Venezuela a meno di un minuto di distanza, con epicentro circa 160 chilometri a ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio parla di almeno 32 morti e 700 feriti, ma le autorità temono che il numero possa salire: decine di edifici sono crollati nella capitale e nello stato costiero di La Guaira, dove si trova anche l’aeroporto internazionale Simón Bolívar, chiuso per verifiche dopo danni e scene di panico nei terminal. «Stiamo conducendo soccorsi molto intensi per salvare quante più vite possibile», ha detto in tv la presidente ad interim Delcy Rodríguez, parlando di «una vera tragedia» e offrendo solidarietà alle famiglie delle vittime. I residenti raccontano minuti di terrore. «Sembrava un film dell’orrore», hanno detto ai media venezuelani alcuni testimoni usciti tra le macerie di un palazzo collassato a Caracas. «Tutti correvano giù per le scale». L’allerta tsunami per Porto Rico e Isole Vergini è rientrata. Gli Stati Uniti, così come tanti altri paesi europei, hanno offerto assistenza, mentre i soccorritori continuano a scavare tra cemento e acciaio in cerca di sopravvissuti