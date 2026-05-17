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Flotilla, attivisti in ginocchio, ammanettati e bendati: Ben-Gvir li deride

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliana, Itamar Ben-Gvir, è andato al porto di Ashdod, dove sono trattenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla catturati dalle forze israeliane. In un filmato diffuso dallo stesso esponente dell'estrema destra israeliana su X, si vedono gli attivisti con le mani legate, in ginocchio, faccia a terra e il ministro che sventola la bandiera israeliana. Il video mostra anche un'attivista che scandisce "Free, free Palestine" alla volta di Ben Gvir e viene subito immobilizzata a terra dagli agenti dello Shin Bet. Il ministro nel video dice ai presenti: "Benvenuti in Israele, noi siamo i padroni di casa, Israele vive!". Agli agenti israeliani "Non preoccupatevi per le loro grida".

Un gesto che ha scatenato la dura reazione del ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar, che in un post su X, ritwittando il video diffuso dal suo collega di governo in cui umilia gli attivisti della Flotilla detenuti al porto di Ashdod, ha scritto: "Tu non sei il volto di Israele''. ''Con questa vergognosa performance, hai consapevolmente arrecato danno al paese, e non è la prima volta. Hai vanificato gli enormi sforzi, professionali e di successo, compiuti da moltissime persone, dai soldati dell'Idf ai dipendenti del ministero degli Esteri e molti altri ancora'', ha aggiunto Sa'ar.

Immediata la replica di Ben Gvir, sempre su X: "C'è chi nel governo ancora non ha capito come ci si deve comportare con i sostenitori del terrorismo. Ci si aspetta che il ministro degli Esteri israeliano capisca che Israele ha smesso di essere un sacco da boxe. Chiunque venga sul nostro territorio per sostenere il terrorismo e identificarsi con Hamas verrà colpito e non porgeremo l'altra guancia".

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