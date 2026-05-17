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Ucraina, attivisti protestano a favore dei diritti Lgbtq

Centinaia di persone si sono riunite oggi a Kiev per una rara protesta in tempo di guerra contro un nuovo codice civile in discussione in Parlamento, che secondo i critici consolida la discriminazione, anche nei confronti delle comunità Lgbtq. La legge è stata concepita per avvicinare l'Ucraina al diritto europeo nell'ambito del percorso di adesione di Kiev all'Unione europea, ma i manifestanti e le organizzazioni di controllo affermano che contraddice i diritti fondamentali dell'Ue.

I manifestanti hanno scandito slogan come: "Protestate, fate l'amore e non rinunciate ai vostri diritti!" mentre si radunavano in un parco vicino al Parlamento per la manifestazione, iniziata con un minuto di silenzio per i soldati caduti nell'invasione russa. "Questo codice civile è una vergogna, dovrebbe essere ritirato o bloccato", ha dichiarato Viktor Pylypenko, veterano e attivista Lgbtq.

La legge, approvata in prima lettura, deve ancora essere adottata, ma nella sua forma attuale confermerebbe il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso in Ucraina. Una precedente versione della legge aveva suscitato indignazione consentendo il matrimonio a partire dai 14 anni. La clausola è stata poi rimossa, ma il presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, ha affermato che modificare la definizione costituzionale di matrimonio "genererebbe indubbiamente controversie... ecco perché abbiamo lasciato la normativa così com'è".

Secondo un sondaggio del 2024 dell'Istituto di Sociologia di Kiev, oltre il 70% degli ucraini ritiene che le persone Lgbtq debbano godere degli stessi diritti di tutti gli altri, mentre il 35% si oppone alle unioni tra persone dello stesso sesso. I manifestanti sostengono che la questione delle unioni tra persone dello stesso sesso non possa attendere la fine della guerra.