Video

Fatti

Torna la docuserie "I Ragazzi delle Scorte" con due nuovi episodi

A trentaquattro anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio, la docuserie I Ragazzi delle Scorte, coprodotta dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, in collaborazione con 42° Parallelo, torna con due nuovi episodi dedicati agli agenti che persero la vita insieme ai giudici Giovanni Falcone, la moglie e magistrata Francesca Morvillo e Paolo Borsellino. I due documentari — Rocco e Giuseppe- Ragazzi d’altri tempi e Agostino, mio padre riportano al centro le loro storie umane, i legami familiari, la memoria di chi è rimasto e il peso che quelle stragi continuano ad avere nel presente. Nel primo episodio a fare da filo conduttore è anche il racconto di Padre Rattoballi sulla storica lettera di Rosaria Costa, vedova dell’agente Vito Schifani, letta durante i funerali delle vittime di Capaci e rimasta impressa nella memoria collettiva come uno dei simboli più potenti di dolore e perdono