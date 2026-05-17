Video

Mondo

Esplosione di gas in una miniera di carbone in Cina, almeno 90 morti

Almeno 90 persone sono morte in seguito a un’esplosione nella miniera di carbone di Liushesnyu, nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre nove persone sono disperse. L’incidente, che rappresenta il più grave disastro minerario nel Paese dal 2009, è avvenuto il 22 maggio intorno alle 19:30, mentre al lavoro c’erano 247 operai.

Secondo l’agenzia statale Xinhua un funzionario del gruppo Tongzhou, la società proprietaria della miniera, è già stato arrestato: sarebbero infatti stati riscontrati livelli di monossido di carbonio «oltre i limiti consentiti».

LEGGI L'ARTICOLO