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Trump: "L'uranio arricchito dell'Iran lo avremo noi"

Gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di tenere il suo uranio altamente arricchito. A confermarlo, ancora una volta, è stato il presidente Donald Trump. "No. Lo otterremo. Non ne abbiamo bisogno. Non lo vogliamo. Probabilmente lo distruggeremo dopo averlo ottenuto. Non permetteremo loro di averlo", ha detto il tycoon ai giornalisti durante un punto stampa nello studio Ovale. La questione dell'uranio arricchito è uno dei nodi da sciogliere più complicati ed è questo il motivo per il quale le parti non sono in grado di raggiungere un accordo. Da Teheran a fare pressioni sarebbe la Guida suprema Mojtaba Khamenei che non vorrebbe inviare l'uranio all'estero, ma per la Casa Bianca si tratta di una linea rossa. Il Pentagono ha anche preparato dei piani per una missione specifica che ha l'obiettivo di catturare il materiale arricchito, ma viene considerata una missione molto pericolosa. Tra le altre ipotesi sul tavolo c'è la consegna dell'uranio a paesi alleati di Teheran come la Russia di Vladimir Putin.

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