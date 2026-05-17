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Flotilla, Mantovani: "Noi picchiati, con le manette e le catene alle caviglie"

"Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani con le fascette ai polsi e un'altra che ci teneva attaccati a una struttura di ferro. Poi, quando ci hanno portato sulla nave prigione, ci hanno picchiato. A me hanno preso a calci sulle gambe e a cazzotti in faccia. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole". E' la testimonianza del giornalista del Fatto Alessandro Mantovani arrivato stamani all'aeroporto di Fiumicino dopo essere stato fermato sulla Flotilla e portato in Israele. Mantovani racconta che anche a lui e al deputato del M5S Dario Carotenuto, anch'egli tornato in Italia, sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. (ServizioDi Telenews)

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