Video

Mondo

Massiccio attacco russo a Kiev, almeno quattro morti

La Russia ha lanciato nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio un massiccio attacco contro l’Ucraina, colpendo Kiev, la regione attorno alla capitale e diverse aree del centro del paese. Secondo le autorità locali ucraine, i bombardamenti hanno causato almeno quattro morti e oltre 60 feriti nella capitale e nei dintorni. Mosca ha confermato di avere usato anche un missile balistico ipersonico Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari.

Nella regione della capitale sono morte altre due persone e nove sono rimaste ferite, tra cui una bambina «che non ha nemmeno un anno», secondo il capo dell’amministrazione regionale Mykola Kalashnyk.