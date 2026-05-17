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La mostra "Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste"

È visitabile fino al 30 giugno al Complesso di Vicolo Valdina, in piazza Campo Marzio 42 a Roma, la mostra "Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste nelle cronache dell'Ansa. 1946 - 2026", In 122 foto c'è il cammino difficile della conquista dei diritti delle donne in Italia, dalle prime sindache elette nel 1946 alla recente approvazione della legge che introduce il reato autonomo di femminicidio. Ottant'anni di battaglie, trasformazioni sociali e conquiste legislative che hanno cambiato il Paese grazie all'impegno di 135 donne, attraverso le loro foto l'ANSA vuole ricordare l'impegno anche di tutte quelle che, lontane dai riflettori, hanno contribuito alla marcia verso l'uguaglianza