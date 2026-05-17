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Flotilla, rientrati a Roma altri 6 attivisti: "Un'escalation di violenza pura che non ci aspettavamo"

"Noi siamo stati fortunati, sono stati più mansueti e non hanno usato violenza. Quando siamo arrivati abbiamo trovato pane e acqua, ma non le coperte e siamo rimasti al freddo tutta la notte": è il racconto di Simona, di Bari, una dei sei attivisti della Global Sumud Flotilla rientrati sabato 23 maggio a Roma Fiumicino. "Molto difficile, ma durante questi mesi di preparazione e viaggio, abbiamo incontrato persone che volevano aiutarci, che supportavano la nostra missione ad ogni passo e loro mi hanno dato la forza di superare i momenti difficili", ha invece detto in inglese Andrew Francisco, statunitense ma residente da poco in Italia. "Dal 19 abbiamo vissuto un'escalation di violenza pura che non ci aspettavamo", racconta Dario de Palma, della provincia di Matera, che ad attenderlo ha trovato la mamma emozionatissima: "quando un figlio fa una cosa del genere - ha detto la madre - si vive proprio in apnea, ma ho compreso perché ha deciso di farlo e ne sono fiera. Inoltre il suo essersi esposto ha fatto sì che in questi giorni in Basilicata si stia creando una rete di piccoli paesi come il nostro, che vogliono fare qualcosa per la Palestina".