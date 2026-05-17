Video
Fatti

Flotilla, rientrati a Roma altri 6 attivisti: "Un'escalation di violenza pura che non ci aspettavamo"

"Noi siamo stati fortunati, sono stati più mansueti e non hanno usato violenza. Quando siamo arrivati abbiamo trovato pane e acqua, ma non le coperte e siamo rimasti al freddo tutta la notte": è il racconto di Simona, di Bari, una dei sei attivisti della Global Sumud Flotilla rientrati sabato 23 maggio a Roma Fiumicino. "Molto difficile, ma durante questi mesi di preparazione e viaggio, abbiamo incontrato persone che volevano aiutarci, che supportavano la nostra missione ad ogni passo e loro mi hanno dato la forza di superare i momenti difficili", ha invece detto in inglese Andrew Francisco, statunitense ma residente da poco in Italia. "Dal 19 abbiamo vissuto un'escalation di violenza pura che non ci aspettavamo", racconta Dario de Palma, della provincia di Matera, che ad attenderlo ha trovato la mamma emozionatissima: "quando un figlio fa una cosa del genere - ha detto la madre - si vive proprio in apnea, ma ho compreso perché ha deciso di farlo e ne sono fiera. Inoltre il suo essersi esposto ha fatto sì che in questi giorni in Basilicata si stia creando una rete di piccoli paesi come il nostro, che vogliono fare qualcosa per la Palestina".

Italia

Italia

Salvini: "Via il permesso di soggiorno a chi delinque"

Italia

Vigilanza Rai, Giachetti: "Mio gesto estremo? Clima democratico preoccupante"

Italia

Diritti, Schlein: "Il Pd ha tanto da farsi perdonare dalla comunità Lgbtqia+"

Italia

Bianchi a Mattarella: "Secondo me anche lei si diverte alle consultazioni..."

Italia

Mattarella: "Qualcuno cerca di derubricare il Covid a leggera influenza"

Italia

Caso Visibilia, l'ex socio Zeno: "Santanchè falsificò i bilanci"

Italia

Valditara: «Ricordo la foto di Piersanti Mattarella assassinato dalle Br»

Italia

Flotilla, presidio davanti al ministero degli Esteri per gli attivisti trattenuti

Italia

Primo Maggio, Schlein: "Il governo si è accorto dell'emergenza salariale"

Italia

Grazia a Minetti, Meloni: "Escludo ipotesi dimissioni del ministro Nordio"

Italia

Global Sumud Flotilla salpa da Augusta, oltre 60 barche dirette a Gaza

Italia

25 aprile, migliaia in corteo a Roma

 
 

Mondo

Mondo

Esplosione di gas in una miniera di carbone in Cina, almeno 90 morti

Mondo

A Cuba in migliaia di fronte all'ambasciata Usa per sostegno a Raul Castro

Mondo

Rubio: "Rivedere le truppe non è azione punitiva, processo continuerà"

Mondo

Trump: "L'uranio arricchito dell'Iran lo avremo noi"

Mondo

Flotilla, attivisti in ginocchio, ammanettati e bendati: Ben-Gvir li deride

Mondo

Xi a Putin: "Cina e Russia hanno costantemente rafforzato fiducia politica reciproca"

Mondo

Arsenal campione dopo 22 anni, notte di festa a Londra

Mondo

Sparatoria in un centro islamico di San Diego, tre vittime

Mondo

Ucraina, attivisti protestano a favore dei diritti Lgbtq

Mondo

Mondiali 2026, la nazionale iraniana in ritiro in Turchia

Mondo

Droni russi colpiscono Odessa: almeno due feriti, tra cui un bambino di 11 anni

Mondo

Il momento in cui Israele intercetta le barche della Global Sumud Flotilla

 
 

Fatti

Fatti

Il Papa ad Acerra: "Qui un concentrato mortale di interessi oscuri"

Fatti

Cannes, Palma Queer a "Teenage Sex and Death at Camp Miasma"

Fatti

La mostra "Le donne della Repubblica. Ottanta anni di conquiste"

Fatti

Torna la docuserie "I Ragazzi delle Scorte" con due nuovi episodi

Fatti

Il trailer di Il diario di una cameriera di Radu Jude

Fatti

La prima clip di "Coward" di Lukas Dhont

Fatti

Flotilla, Mantovani: "Noi picchiati, con le manette e le catene alle caviglie"

Fatti

A Cannes, l'irriverente cartoon queer "Jim Queen"

Fatti

Schermidori assolti da accuse di violenza, la ragazza che ha denunciato: "Voglio giustizia"

Fatti

La Bulgaria con Dara vince l'Eurovision Song Contest 2026

Fatti

Il sindaco di Modena: "Tanti avvoltoi alimentano odi e rancori per lucrare politicamente"

Fatti

Il trailer di "El ser querido"

 
 