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Xi a Putin: "Cina e Russia hanno costantemente rafforzato fiducia politica reciproca"

Russia e Cina intensificheranno la cooperazione scientifica e tecnica nell'ambito dei Brics, dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), della Cooperazione Asia-Pacifico (Apec) e del G20. È quanto si legge nella nota congiunta diramata al termine del vertice tenuto dai presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin oggi a Pechino. "Le parti intensificheranno la cooperazione specializzata in seno ai formati multilaterali, tra cui i Brics, la Sco, l'Apec e il G20, e, attraverso sforzi congiunti, sfrutteranno il potenziale dell'innovazione scientifica e tecnologica per promuovere lo sviluppo socio-economico dei due paesi", recita il comunicato.

Cina e Russia confermano la proroga del Trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione e continueranno ad aderire rigorosamente ai principi del documento. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata sul sito del Cremlino, dedicata al rafforzamento del partenariato globale, dell'interazione strategica e delle relazioni di buon vicinato tra Mosca e Pechino. "Le parti confermano la proroga del Trattato in conformita' al suo articolo 25 e continueranno ad aderire rigorosamente ai principi e allo spirito del Trattato", si legge nel testo. La dichiarazione richiama inoltre il documento congiunto del 28 giugno 2021, adottato in occasione del ventesimo anniversario della firma del Trattato, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il livello e la qualita' delle relazioni bilaterali.

La Cina prende atto delle preoccupazioni della Russia riguardo alla politica di militarizzazione dell'Unione europea. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata sul sito del Cremlino, dedicata al rafforzamento del partenariato globale, dell'interazione strategica e delle relazioni di buon vicinato, amicizia e cooperazione tra Mosca e Pechino. "La parte cinese prende atto della preoccupazione della parte russa riguardo alla politica di militarizzazione dell'Unione europea", si legge nel testo.