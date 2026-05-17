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A Cannes, l'irriverente cartoon queer "Jim Queen"

“Jim è un’icona sexy della scena gay parigina: la sua vita viene sconvolta quando contrae l’Heterosis, uno strano virus che rende gli uomini gay… eterosessuali. In quel momento tutti gli voltano le spalle, tranne il suo ultimo followe (e primo ammiratore), Lucien, un giovane che fatica ad accettare sé stesso. Insieme, partiranno alla ricerca di un misterioso rimedio in grado di guarire Jim e impedire l’estinzione dell’omosessualità...!”: è questa la trama di Jim Queen, irriverente cartoon presentato al Festival di Cannes. Frutto del lungo lavoro dei registi Marco Nguyen e Nicolas Athané e del co-sceneggiatore Simon Balteaux è una “lettera d’amore per la comunità gay”, come dice Nguyen. La trama fa riferimento con un’inversione satirica allo stigma vissuto dalle persone positive all’Hiv: “Il tema dell’Hiv/Aids viene spesso messo in secondo piano”, dice Balteaux nei materiali per la stampa, “Marco ed io apparteniamo a quella generazione che ne è rimasta profondamente segnata. L’epidemia di Heterosis nel film fa riferimento alla crisi dell’Hiv/Aids molto più che alla pandemia di Covid-19”. In Italia, Jim Queen sarà distribuito da I Wonder Pictures.