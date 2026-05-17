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Il Papa ad Acerra: "Qui un concentrato mortale di interessi oscuri"

«Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall’inquinamento ambientale procurato da persone senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Ma sono qui anche per ringraziare chi ha risposto al male con il bene, specialmente una Chiesa che ha saputo osare la denuncia e la profezia». È iniziato così il discorso di papa Leone XIV nella cattedrale di Acerra, in provincia di Napoli, in occasione della sua visita pastorale del 23 maggio nella Terra dei fuochi. Al suo arrivo da Roma, Prevost è stato accolto dal sottosegretario Alfredo Mantovano e dal vescovo di Acerra Antonio Di Donna, oltre che dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Ad ascoltare il papa ad Acerra, nella prima visita di un pontefice nella Terra dei fuochi, c’erano circa 15mila persone: «Per troppo tempo organizzazioni senza scrupoli hanno agito impunemente, serve un cambiamento di mentalità per risanare il pianeta»

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