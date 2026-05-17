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La prima clip di "Coward" di Lukas Dhont

“Durante la Prima Guerra Mondiale, Pierre, un soldato appena arrivato al fronte, è ansioso di mettersi alla prova. Nelle retrovie incontra Francis, che decide di sollevare il morale dei compagni mettendo in scena uno spettacolo teatrale. Mentre la violenza imperversa, entrambi cercano un modo per sfuggire alla brutalità della guerra, anche se solo per un istante”: è la sinossi di Coward, il nuovo film di Lukas Dhont presentato in Concorso alla 79ª edizione del Festival di Cannes giovedì 21 maggio.  Il regista belga, classe 1994, è tornato a collaborare con il co-sceneggiatore Angelo Tijssens e il produttore Michiel Dhont, come aveva fatto precedenti film (Close, Girl). “La tenerezza tra uomini è sempre esistita, non è un’invenzione. Ma viviamo in un mondo che mette in primo piano immagini di durezza, violenza, brutalità”, ha detto Dhont all’agenzia Adnkronos commentando il tema del suo film. Questo è il terzo lungometraggio di Dhont selezionato a Cannes, dopo il suo esordio Girl, presentato nella sezione Un Certain Regard e vincitore della Camera d'Or, e Close, presentato In Concorso nel 2022. 

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