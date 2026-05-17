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Spari vicino alla Casa Bianca, giornalista interrompe la diretta e si mette al riparo

Un uomo armato ha aperto il fuoco la sera di sabato 23 maggio nei pressi della Casa Bianca ed è stato ucciso dagli agenti del Secret service. Nella sparatoria è rimasto ferito anche un passante, che è ricoverato in gravi condizioni. Secondo i media americani ad aprire il fuoco è stato il 21enne Nasire Best, residente nel Maryland. Secondo le emittenti statunitensi, il giovane soffriva di disturbi mentali ed era già noto al Secret service per essersi aggirato più volte nei pressi della Casa Bianca. Il New York Post ha scritto che Best «era convinto di essere Gesù».

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