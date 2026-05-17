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Rubio: "Rivedere le truppe non è azione punitiva, processo continuerà"

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato agli alleati della Nato che dovranno "affrontare" le "preoccupazioni" del presidente Donald Trump. "Le preoccupazioni del presidente per alcuni dei nostri alleati della Nato e per la loro reazione alle nostre operazioni in Medio Oriente sono ben note. Dovranno essere affrontate, ma non saranno risolte o affrontate oggi", ha detto Rubio ai giornalisti durante il vertice Nato di oggi che si tiene in Svezia. Il presidente statunitense "è furioso" da quando gli europei si sono rifiutati di unirsi nella guerra che ha lanciato con Israele contro l'Iran a fine febbraio. E, ha aggiunto il segretario di Stato, rivedere il dislocamento delle truppe "non è un'azione punitiva, ma semplicemente qualcosa in corso ed era già in atto prima di tutte queste recenti notizie. Quindi è un processo che continuerà e che, a mio avviso, procederà in modo molto positivo e produttivo. E la collaborazione con i nostri alleati può portare a delle decisioni al riguardo".