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Cannes, Palma d'oro Fjord del regista romeno Cristian Mungiu

Fjord del regista romeno Cristian Mungiu ha vinto la Palma d'oro al 79mo Festival di Cannes: la giuria presieduta da Park Chan-Wook ha premiato il film sul contrasto culturale per una famiglia che si trasferisce dalla Romania in un piccolissimo villaggio su un fiordo perché il padre decide di seguire la moglie norvegese. Mungiu, che ha ricevuto da Tilda Swinton la seconda Palma d'Oro della sua carriera, ha spiegato il senso di un film che ha definito "un messaggio di tolleranza, di inclusione, di empatia": "Sono termini meravigliosi che tutti amiamo, ma dobbiamo mettere in pratica più spesso". "Credo che prima di chiedere agli altri di fare dei cambiamenti, sia importante che noi stessi li facciamo", ha aggiunto, "penso che nel cinema sia importante parlare di temi rilevanti, facilmente reperibili, che ci aiutano a capire la direzione in cui sta andando il mondo". "Possiamo farlo osservando le persone che ci circondano, quelle a noi vicine", ha spiegato il regista romeno, "e ciò che percepisco è che le società odierne sono frammentate, radicalizzate. E questo film é anche un impegno contro ogni forma di fondamentalismo".