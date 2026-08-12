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Cola (Avv. Lavitola): "Rimossa ipotesi strage, ha ammesso di essere mandante attentato a Ranucci"

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia di oggi, durato oltre cinque ore nel carcere di Rebibbia, Valter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Al termine, il suo avvocato Sergio Cola ha spiegato che, secondo la ricostruzione del suo assistito, l'obiettivo non era favorire una candidatura politica del giornalista, ma aumentarne la scorta, ritenuta insufficiente rispetto ai rischi che correva. Sulla scarcerazione, l'avvocato Sergio Cola ha spiegato di aver chiesto la scarcerazione e auspica i domiciliari per il proprio assistito.