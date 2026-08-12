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Spin Time, 162 persone sistemate, il presidio sotto una bomba d'acqua

Prima il caldo torrido, poi il temporale. Prosegue in condizioni difficili la situazione delle persone che, dopo aver lasciato il palazzo di via di Santa Croce in Gerusalemme che per 13 anni ha ospitato l'esperienza di Spin Time, sono ancora in attesa di una sistemazione. Per chi da giorni vive all'esterno dell'edificio, alle difficoltà legate alla ricerca di una soluzione abitativa si aggiungono ora anche quelle provocate dalle condizioni meteorologiche. Sono 162 le persone alle quali è stata trovata una sistemazione temporanea tre in più rispetto alla giornata dell'11 agosto. Un dato che fotografa una situazione ancora in evoluzione e che riguarda persone e famiglie per le quali sono in corso le attività di individuazione di soluzioni adeguate. Il maltempo delle ultime ore ha reso ancora più complicata la condizione di chi non ha ancora trovato una sistemazione. Dopo le temperature elevate dei giorni scorsi, infatti, il passaggio del temporale ha costretto le persone rimaste fuori ad affrontare anche pioggia e intemperie. La situazione viene monitorata quotidianamente, mentre proseguono le interlocuzioni per individuare ulteriori sistemazioni temporanee. L'obiettivo è accompagnare progressivamente tutti i nuclei coinvolti verso una soluzione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle persone interessate, compatibilmente con l'evoluzione della situazione e con le condizioni, spesso delicate, di chi è ancora in attesa di una sistemazione.

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