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Sicilia, l'Etna è in eruzione da sei giorni

L’Etna non dà tregua da sei giorni e l’attività eruttiva continua a pesare sul traffico aereo siciliano. All’aeroporto di Catania arrivi e partenze sono sospesi fino alle 2 del 14 agosto. L’ultimo bollettino dell’Ingv conferma che l’attività effusiva resta ben alimentata e che la nube di cenere è orientata verso sud, in direzione dello scalo. In pochi giorni a Fontanarossa sono saltati oltre 700 voli, tra cancellazioni e collegamenti riprogrammati su altri aeroporti dell’isola. Solo ieri più di 50 voli sono stati riprotetti tra Palermo, Trapani e Comiso, mentre quest’ultimo ha accolto oltre 140 voli dall’inizio dell’emergenza. La situazione coinvolge decine di migliaia di passeggeri e i danni per il sistema turistico sono stimati in almeno 24 milioni di euro. Sac afferma di lavorare con istituzioni, Protezione civile e altri scali siciliani per garantire la massima continuità possibile dei collegamenti e l’assistenza ai passeggeri.