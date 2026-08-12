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Terremoto in Colombia, il presidente dichiara lo stato di emergenza economica

Il presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha dichiarato lo stato di emergenza economica dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che lunedì ha colpito la parte occidentale del paese, provocando almeno 265 morti e 3.500 feriti. De la Espriella ha annunciato anche la creazione di un «fondo miracoloso», un ente destinato a canalizzare gli aiuti nazionali e internazionali. Il governo ha inoltre nominato il geologo David Tamayo nuovo direttore dell’Unità nazionale per la gestione del rischio di disastri, l’agenzia incaricata di mobilitare squadre e risorse in caso di calamità. Tamayo ha annunciato che la Colombia accetterà soccorritori soltanto da Stati Uniti, Israele, Ecuador ed El Salvador, spiegando che questi paesi rispettano gli standard internazionali necessari. Intanto proseguono le operazioni di ricerca e soccorso e l’identificazione delle vittime nelle zone più colpite.