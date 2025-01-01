Video

Corteo infinito a Bologna, gli organizzatori: "Siamo centomila"

"Siamo in centomila". Lo dicono gli organizzatori del maxi-corteo in corso a Bologna per lo sciopero generale a sostegno della Palestina. Quando la testa della manifestazione imbocca il ponte di via Stalingrado, in direzione periferia, la coda è ancora in via Rizzoli. Alla marea di persone in strada partecipano i sindacati di base, la Cgil, i collettivi universitari e quelli studenteschi. Dalle scuole cittadine si sono mossi cortei di studenti per raggiungere la manifestazione. Disagi si stanno al momento verificando soprattutto sui trasporti con la cancellazione di treni regionali e pesanti ritardi su quelli a lunga percorrenza. Anche la circolazione degli autobus è estremamente ridotta. Sono tante le realtà che hanno chiuso le porte per un giorno, a partire da molti istituti scolastici di Bologna e della provincia, passando per i luoghi della cultura come il cinema Modernissimo, la Cineteca e diversi teatri.

(Servizio di Max Cavallari)