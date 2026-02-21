Video
Italia

Investito più volte e ucciso davanti a un centro commerciale nel Veronese

È un cittadino tunisino di 55 anni l'uomo ucciso questa mattina da un connazionale che lo ha investito ripetutamente con l'auto a San Bonifacio (Verona) di fronte ad un centro commerciale. La vittima era sposata e risiedeva da 10 anni in Italia. Il presunto omicida, 54 anni, coinvolto 15 anni fa in una rissa, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di San Bonifacio e della stazione locale con l'accusa di omicidio e tentato omicidio.

Il fatto è avvenuto nelle vicinanza della stazione degli autobus, frequentata da molti studenti diretti agli istituti superiori. Subito dopo il mortale investimento, salendo con l'auto su un'aiuola e passando per tre volte sopra il corpo della vittima, il 54enne si è allontanato a tutta velocità ha urtato volontariamente un'altra auto in sosta. Ne è scaturita una furibonda colluttazione tra i due automobilisti, e un 63enne tunisino a bordo dell'altra macchina ha avuto la peggio: colpito violentemente allo sterno e alla gamba è stato soccorso dai sanitari e trasportato all'ospedale di San Bonifacio, dove è stato dimesso alcune ore dopo.

Tutto si è consumato nel giro di 5 minuti. I carabinieri hanno accertato che l'uomo arrestato e quello ferito sono cugini. Una residente, che ha dato l'allarme chiamando il 112, ha riferito che il 55enne ucciso si stava allontanando a piedi è stato investito e travolto ripetutamente dall'Audi guidata da un uomo con il quale poco prima lo aveva notato discutere animatamente. La vittima ed il ferito risultano incensurati e non ha trovato conferma l'ipotesi, trapelata inizialmente, di un presunto regolamento di conti nel mondo dello spaccio di droga.

"Abbiamo ricostruito i fatti ed ora approfondiremo il movente - ha spiegato il comandante provinciale dell'Arma, col. Claudio Papagno -, sentiremo anche l'uomo sopravvissuto che è stato ferito dall'indagato ed acquisiremo altre immagini delle telecamere collocate nella zona". "Nonostante il movente sia ancora in corso di chiarimento - ha aggiunto -, dalle prime immagini che abbiamo visionato emerge come sia chiara la volontà di uccidere: un gesto efferato, violentissimo e sconsiderato".

Il presunto assassino è stato fermato proprio davanti alla Caserta della Compagnia di San Bonifacio dei Carabinieri: "Nel momento in cui ha tentato di speronare l'altra auto, i colleghi sono intervenuti bloccando l'uomo, che è stato collaborativo. Si è consegnato immediatamente" ha concluso. 

Italia

Italia

Piantedosi sulla sentenza Sea Watch: "Impugneremo questa decisione"

Italia

Pistoia, contestazione per l'iniziativa di CasaPound sulla remigrazione

Italia

Il richiamo di Mattarella: "Le altre istituzioni rispettino il Csm"

Italia

Il leader di Avs Angelo Bonelli denuncia in Aula minacce di morte: «Vi spariamo in testa»

Italia

Meloni: «Una parte politicizzata della magistratura ci ostacola sui migranti»

Italia

La stretta sul diritto a manifestare, l'anticipazione di Presa Diretta

Italia

Il giudice Alfonso Sabella: "Vi racconto l'odissea di un testimone in tribunale"

Italia

L'appello di Meloni al Parlamento: "Approvi velocemente il disegno di legge sull'immigrazione"

Italia

Forenza: "Sentenza conferma che Casapound è neofascista e va sciolta"

Italia

Vannacci: "Io non sono pro-Putin, sono pro-italiano e pro-europeo"

Italia

Lega, Valditara: "Abbiamo perso troppo tempo a parlare di Vannacci"

Italia

Padova, la segretaria del Pd, Elly Schlein lancia la campagna per il "No" al Referendum

 
 

Mondo

Mondo

Trump promette alternative ai dazi bocciati dalla Corte Suprema

Mondo

Corea del Nord, la trionfale presentazione dei lanciarazzi a capacità nucleare

Mondo

Trump sulla Corte Suprema: "Decisione ridicola, non protegge gli Stati Uniti"

Mondo

Il Parlamento venezuelano approva l'amnistia, Rodriguez: "Bisogna saper chiedere e ricevere perdono"

Mondo

Board of Peace, Trump alla foto di rito sulle note di "Gloria" di Umberto Tozzi

Mondo

Trump: «Tra 10 giorni circa scopriremo cosa succede con l'Iran»

Mondo

Svolta a sorpresa in Perù, Balca'zar nuovo presidente ad interim

Mondo

Altman: "Il mondo ha urgentemente bisogno di regolamentazione dell'AI"

Mondo

Khamenei: "Gli Stati Uniti non riusciranno a distruggere l'Iran"

Mondo

Sparatoria a una partita di hockey tra scuole nel Rhode Island, 3 morti

Mondo

Russi e diplomatici europei depongono fiori sulla tomba di Navalny

Mondo

La vedova di Navalny: "L'omicidio di mio marito dimostrato dalla scienza"

 
 

Fatti

Fatti

Ciclone Harry, i familiari dei morti e dei dispersi in mare: "Aiutateci a identificarli"

Fatti

A vent'anni dalla morte di Luca Coscioni: le nuove lotte per la ricerca e il fine vita

Fatti

Milano-Cortina, Kostner: "Malinin? Si riprenderà, è un atleta unico"

Fatti

La premier Giorgia Meloni: "Sul risarcimento a Sea Watch i giudici lasciano senza parole"

Fatti

Vigili del fuoco: "Il teatro Sannazaro è completamente compromesso"

Fatti

Napoli, in fiamme la cupola del teatro Sannazaro

Fatti

Meloni a Niscemi: «Non forziamo i tempi per dare risposte azzardate»

Fatti

Milano-Cortina, Vittozzi in festa a Casa Italia: "Una giornata fantastica"

Fatti

Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto

Fatti

Milano-Cortina, Moioli e Sommariva dopo l'argento nello snowboard cross

Fatti

Milano-Cortina, la capitana dell'hockey azzurro: "Risultato storico raggiunto in casa"

Fatti

Ermal Meta: "Una ninna nanna per i bimbi spezzati di Gaza 'figli di tutti'"

 
 