Trump: "Avviata operazione in Iran, difendiamo gli americani dalle minacce"

"Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano". Così il presidente Usa Donald Trump ha confermato la partecipazione degli Usa all'attacco lanciato e rivendicato questa mattina da Israele. Trump ha fatto sapere che seguirà la situazione dalla sua residenza di Mar-a-Lago.

Da qui ha registrato il video pubblicato su Truth: "Abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alla sue ambizioni nucleari", ha aggiunto, riferendosi al regime iraniano, avvertendolo che non potrà mai avere l'arma nucleare. "Distruggeremo i loro missili. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane". Si è poi rivolto all'establishment iraniano: "Ai membri dei Guardiani della Rivoluzione islamica, alle forze armate e a tutta la polizia, dico che dovete deporre le armi e avere completa immunità, o in alternativa, affrontare una morte certa".

Secondo Trump, l'Iran non sarebbe stato "seriamente intenzionato" a negoziare, riporta il Wsj, citando alcune fonti, secondo cui il presidente Usa non voleva aspettare un'altra settimana per il nuovo round di colloqui perché non si aspettava che l'Iran cambiasse idea sull'arricchimento dell'uranio.

Trump sostiene di aver adottato tutte le misure per cercare di minimizzare i rischi per gli statunitensi impegnati in questa "nobile missione". Il presidente ha comunque ammesso che potrebbero esserci delle vittime, "ma questa operazione serve per il futuro".

L'operazione in corso è "massiccia", ha detto il presidente Usa, "per impedire a questa dittatura molto malvagia e radicale di minacciare l'America e i nostri interessi fondamentali di sicurezza nazionale".

