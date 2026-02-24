Video

Forti esplosioni a Teheran, colonne di fumo tra i palazzi

Il capo della Mezzaluna Rossa della provincia di Teheran, Shahin Fathi, ha affermato che gli Stati Uniti e Israele hanno finora condotto 60 attacchi contro la capitale Teheran nelle ultime 24 ore, durante i quali sono state uccise almeno 57 persone. Le forze Usa e israeliane hanno poi bombardato il quartier generale della Mezzaluna Rossa a Teheran, riporta la tv iraniana Irib.

Secondo quanto riporta il Times of Israel, domenica 1 marzo, l'aeronautica militare israeliana (Iaf) ha condotto una vasta ondata di attacchi aerei contro "obiettivi del regime terroristico iraniano nel cuore di Teheran", ha fatto sapere l'Idf, il giorno dopo che un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele ha ucciso la guida suprema iraniana, Ali Khamenei e altri vertici della Repubblica islamica.

Le immagini che arrivano da Teheran, sotto un pesante attacco aereo, mostrano colonne di fumo levarsi dalle aree colpite. Almeno dieci i bombardati in tre diverse ondate. Sono state riportate esplosioni dai media iraniani in diverse zone della capitale, agli incroci tra Seyyed Khandan e Qasr, tra piazza Vanak e via Motahari.

