Teheran, i bombardamenti di Stati Uniti e Israele

A Mahabad gli attacchi israelo-american hanno colpito la sede della Mezzaluna rossa. Nella notte tra il 6 e il 7 marzo l'Idf ha affermato di aver sganciato 230 missili su Teheran prendendo di mira una serie di infrastrutture legate alle Guardie rivoluzionarie, tra queste anche la sede della loro università. Intanto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha fatto sapere, in un discorso trasmesso alla nazione, che non ha intenzione di arrendersi nonostante le minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo il bilancio provvisorio della prima settimana di guerra, in Iran si contano oltre 1230 persone uccise. Nel frattempo si aggrava il bilancio anche in Libano dove Israele sta conducendo raid a tappeto contro i quartieri a maggioranza sciita con una forte presenza di Hezbollah, il gruppo filorianiano sostenuto dal regime degli ayatollah. Ma a pagarne le spese sono i civili: in pochi giorni si contano oltre 100mila sfollati e almeno 200 morti.