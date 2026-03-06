Video
Kuwait, il soccorso ai piloti dei due caccia Usa abbattuti dal "fuoco amico"

Un caccia kuwaitiano avrebbe abbattuto per errore i tre F-15 statunitensi precipitati nell'emirato domenica, secondo fonti a conoscenza dei primi rapporti sull'incidente citate dal quotidiano statunitense "Wall Street Journal". Secondo le fonti, il pilota di un caccia F/A-18 kuwaitiano avrebbe lanciato tre missili contro i velivoli statunitensi. Tutti e tre gli aerei sono precipitati, ma i piloti e gli ufficiali di bordo sono riusciti a eiettarsi in sicurezza, secondo quanto riferito da fonti militari. Le cause ufficiali restano oggetto di indagine e potrebbero essere riviste; un funzionario statunitense ha indicato che anche le difese antiaeree terrestri kuwaitiane potrebbero aver avuto un ruolo negli abbattimenti. 

L'episodio si sarebbe verificato poco dopo che un drone iraniano aveva penetrato le difese aeree del Kuwait colpendo un centro operativo tattico in un porto commerciale, uccidendo sei militari statunitensi. In un clima di massima allerta, le forze kuwaitiane avrebbero individuato sui radar i jet statunitensi in avvicinamento, aprendo il fuoco. Un portavoce del Comando centrale degli Stati Uniti ha rifiutato di commentare le indiscrezioni. Secondo esperti consultati dal "Wall Street Journal", l'episodio di "fuoco amico" evidenzia le difficolta' di condurre una guerra aerea complessa in una regione caratterizzata da un mosaico di sistemi di difesa. L'elevato numero di velivoli, missili e droni in volo simultaneo nella regione renderebbe il quadro operativo particolarmente confuso, soprattutto in condizioni di forte tensione e conflitto. 

Uno dei due piloti, prima di essere riconosciuto come americano dai locali, rischia il linciaggio.

Il giudice Alfonso Sabella spiega perché la piattaforma App è un disastro

Alfonso Sabella: "Quella del governo sulle borseggiatrici è propaganda"

Schlein: "Questa riforma non migliora la giustizia per i cittadini"

Piantedosi sulla sentenza Sea Watch: "Impugneremo questa decisione"

Investito più volte e ucciso davanti a un centro commerciale nel Veronese

Pistoia, contestazione per l'iniziativa di CasaPound sulla remigrazione

Il richiamo di Mattarella: "Le altre istituzioni rispettino il Csm"

Il leader di Avs Angelo Bonelli denuncia in Aula minacce di morte: «Vi spariamo in testa»

Meloni: «Una parte politicizzata della magistratura ci ostacola sui migranti»

La stretta sul diritto a manifestare, l'anticipazione di Presa Diretta

Il giudice Alfonso Sabella: "Vi racconto l'odissea di un testimone in tribunale"

L'appello di Meloni al Parlamento: "Approvi velocemente il disegno di legge sull'immigrazione"

 
 

Forti esplosioni a Teheran, colonne di fumo tra i palazzi

Iran, la televisione di stato conferma l'attacco israeliano a Teheran

Trump: "Avviata operazione in Iran, difendiamo gli americani dalle minacce"

Zelensky: "Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi"

Maltempo in Usa, una bufera di neve mette in ginocchio New York: torna il lockdown

Messico, guerriglia urbana e violenze dopo l'uccisione di "El Mencho"

Iran, seconda giornata di proteste contro il regime

Ramadan a Gaza, gli sfollati spezzano il digiuno tra le tende

Papa Leone all'Angelus: "La pace in Ucraina non può essere rimandata"

Iran, gli studenti tornano a protestare contro il regime

Trump promette alternative ai dazi bocciati dalla Corte Suprema

Corea del Nord, la trionfale presentazione dei lanciarazzi a capacità nucleare

 
 

Nola, la mamma di Domenico: "Portiamolo sempre con noi"

L'ultimo saluto a Domenico, in piazza risuona "Guerriero" di Mengoni

Il trailer di "Fino all'ultimo respiro"

Corteo a Roma contro il Ddl Bongiorno: «Senza consenso è sempre stupro»

Milano, tram deraglia e investe alcune persone: morti e feriti

La protesta degli attivisti di Extinction Rebellion a Sanremo

Rogoredo, il pm Tarzia: "Sulla pistola tracce biologiche del poliziotto"

Papa Leone: "In questa parrocchia tutti sono benvenuti"

Domenico, il legale della famiglia: "La mamma gli è stata vicino fino all'ultimo"

A Roma il corteo in memoria di Valerio Verbano

Milano-Cortina, Deromedis e Tomasoni: "Stranamente intelligenti..."

Ciclone Harry, i familiari dei morti e dei dispersi in mare: "Aiutateci a identificarli"

 
 