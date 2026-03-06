Video

Mondo

Raid israeliano colpisce il Libano orientale: almeno 41 morti nella città di Nabi Sheet

Negli ultimi giorni si sono intensificati i bombardamenti dell'esercito israeliano contro il Libano. Le operazioni si sono concentrate soprattutto nelle aree a maggioranza sciita, considerate roccaforte dell'organizzazione paramilitare di Hezbollah sostenuta dal regime di Teheran. I raid aerei hanno causato enorme distruzione nel sud del paese causando oltre 200 morti tra i civili e quasi 100mila persone sono sfollate. Nella notte tra il 6 e il 7 marzo gli attacchi si sono concentrati nella città di Nabi Sheet nella regione della Bekaa e hanno portato almeno a 41 morti secondo il ministero della Salute libanese. Nelle ultime ore diversi rappresentanti delle Nazioni Unite hanno lanciato appelli nei confronti del governo israeliano per cessare i bombardamenti e riprendere il dialogo