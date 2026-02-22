Video
Fatti

Papa Leone: "In questa parrocchia tutti sono benvenuti"

Ci sono i giovani volontari e i senza fissa dimora, gli operatori della Caritas e i lavoratori stranieri: è un crocevia di culture, lingue e vite la parrocchia del Sacro Cuore di Roma, alla stazione Termini, centro ma anche periferia, "un porto di terra", come la definiscono i Salesiani che sono qui dai tempi di don Bosco per stare accanto agli ultimi, e che oggi mostrano dalle finestre le bandiere delle tante comunità che gravano nel territorio. 

Papa Leone ha scelto questa parrocchia per la sua seconda visita pastorale in Quaresima e subito mette in evidenza le contraddizioni che si consumano in pochi metri: la violenza e la solidarietà, il disagio dei clochard e la spensieratezza di chi prende un treno per partire.

Tra i volontari c'è anche un professore di italiano che aiuta gli stranieri a imparare la lingua, prima chiave dell'integrazione. "Il prossimo suo allievo posso essere io", dice con una battuta il Papa americano. In chiesa e nel cortile è una grande festa di famiglie con canti e striscioni. Una coppia alza un cartello: "Ci sposiamo, ci benedice?". Tra le file ci sono anche i senza dimora assistiti ogni sera dalla Comunità di Sant'Egidio. Ma anche dalla parrocchia il venerdì sera si parte con un pasto caldo per coloro che vivono per strada, intorno alla stazione più affollata d'Italia. 

Papa Leone nell'omelia parla di "sfide" e "contraddizioni": "la spensieratezza di chi parte e arriva con tutte le comodità e coloro che non hanno un tetto; le tante potenzialità di bene e una violenza dilagante; la voglia di lavorare onestamente e i commerci illeciti delle droghe e della prostituzione". Quindi questa parrocchia romana, che si trova al centro della città ma allo stesso tempo in un luogo dove c'è tanto disagio esistenziale, "è chiamata a farsi carico di queste realtà, ad essere lievito di Vangelo nella pasta del territorio, a farsi segno di vicinanza e di carità. Ringrazio i Salesiani per l'opera instancabile che portano avanti ogni giorno, e incoraggio tutti a continuare ad essere proprio qui una piccola fiammella di luce e di speranza", ha concluso il Papa.

Poi, prima di lasciare la parrocchia, saluta la comunità di don Bosco e fa una confidenza: "Da ragazzo, prima di entrare negli agostiniani, feci anche una visita alla comunità salesiana. Siete arrivati al secondo posto, mi dispiace. Però forse c'è qualcosa che è rimasto nel mio cuore". 

Italia

Italia

Schlein: "Questa riforma non migliora la giustizia per i cittadini"

Italia

Piantedosi sulla sentenza Sea Watch: "Impugneremo questa decisione"

Italia

Investito più volte e ucciso davanti a un centro commerciale nel Veronese

Italia

Pistoia, contestazione per l'iniziativa di CasaPound sulla remigrazione

Italia

Il richiamo di Mattarella: "Le altre istituzioni rispettino il Csm"

Italia

Il leader di Avs Angelo Bonelli denuncia in Aula minacce di morte: «Vi spariamo in testa»

Italia

Meloni: «Una parte politicizzata della magistratura ci ostacola sui migranti»

Italia

La stretta sul diritto a manifestare, l'anticipazione di Presa Diretta

Italia

Il giudice Alfonso Sabella: "Vi racconto l'odissea di un testimone in tribunale"

Italia

L'appello di Meloni al Parlamento: "Approvi velocemente il disegno di legge sull'immigrazione"

Italia

Forenza: "Sentenza conferma che Casapound è neofascista e va sciolta"

Italia

Vannacci: "Io non sono pro-Putin, sono pro-italiano e pro-europeo"

 
 

Mondo

Mondo

Ramadan a Gaza, gli sfollati spezzano il digiuno tra le tende

Mondo

Papa Leone all'Angelus: "La pace in Ucraina non può essere rimandata"

Mondo

Iran, gli studenti tornano a protestare contro il regime

Mondo

Trump promette alternative ai dazi bocciati dalla Corte Suprema

Mondo

Corea del Nord, la trionfale presentazione dei lanciarazzi a capacità nucleare

Mondo

Trump sulla Corte Suprema: "Decisione ridicola, non protegge gli Stati Uniti"

Mondo

Il Parlamento venezuelano approva l'amnistia, Rodriguez: "Bisogna saper chiedere e ricevere perdono"

Mondo

Board of Peace, Trump alla foto di rito sulle note di "Gloria" di Umberto Tozzi

Mondo

Trump: «Tra 10 giorni circa scopriremo cosa succede con l'Iran»

Mondo

Svolta a sorpresa in Perù, Balca'zar nuovo presidente ad interim

Mondo

Altman: "Il mondo ha urgentemente bisogno di regolamentazione dell'AI"

Mondo

Khamenei: "Gli Stati Uniti non riusciranno a distruggere l'Iran"

 
 

Fatti

Fatti

Domenico, il legale della famiglia: "La mamma gli è stata vicino fino all'ultimo"

Fatti

A Roma il corteo in memoria di Valerio Verbano

Fatti

Milano-Cortina, Deromedis e Tomasoni: "Stranamente intelligenti..."

Fatti

Ciclone Harry, i familiari dei morti e dei dispersi in mare: "Aiutateci a identificarli"

Fatti

A vent'anni dalla morte di Luca Coscioni: le nuove lotte per la ricerca e il fine vita

Fatti

Milano-Cortina, Kostner: "Malinin? Si riprenderà, è un atleta unico"

Fatti

La premier Giorgia Meloni: "Sul risarcimento a Sea Watch i giudici lasciano senza parole"

Fatti

Vigili del fuoco: "Il teatro Sannazaro è completamente compromesso"

Fatti

Napoli, in fiamme la cupola del teatro Sannazaro

Fatti

Meloni a Niscemi: «Non forziamo i tempi per dare risposte azzardate»

Fatti

Milano-Cortina, Vittozzi in festa a Casa Italia: "Una giornata fantastica"

Fatti

Eco Eco Eco - A World-Wide Talk for Umberto

 
 