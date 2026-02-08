Video

Domani

Femminicidio di Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni: "Sognava di diventare psicologa"

Secondo le prime ricostruzioni investigative, Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta a Nizza Monferrato, nell'Astigiano, sarebbe stata colpita ripetutamente al volto con pugni dal suo aggressore, Alex Manna, non ancora ventenne. La giovane avrebbe tentato di urlare e di difendersi, ma sarebbe stata infine strangolata, senza riuscire a sottrarsi alla violenza. Dopo l'aggressione, Manna si sarebbe allontanato dal luogo del delitto per rientrare a casa e cambiarsi gli abiti, sporchi del sangue della vittima, prima di tornare dagli amici e cercare di attribuire la responsabilità dell'accaduto a una persona con fragilità psichiatriche. Il racconto degli amici.