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Gaza, funerali collettivi per oltre 100 palestinesi recuperati tra le macerie

A Gaza City si sono tenuti i funerali collettivi di 112 palestinesi, recuperati dopo quasi tre anni dalle macerie del quartiere di Sabra. Le vittime facevano parte delle oltre 300 persone uccise il 22 novembre 2023, quando i bombardamenti israeliani rasero al suolo un intero isolato residenziale. Secondo la Protezione civile, le squadre hanno scavato per 136 ore. Tra i corpi recuperati ci sono quelli di 40 bambini, 30 donne e sette persone con disabilità, mentre altre 157 risultano ancora disperse sotto le rovine. Le operazioni si svolgono con mezzi estremamente limitati. Al Jazeera ha documentato che nella Striscia è disponibile un solo escavatore per cercare migliaia di persone sepolte sotto gli edifici distrutti. I soccorritori hanno avvertito che, procedendo a questo ritmo, il recupero potrebbe richiedere anni. La Protezione civile stima che circa 8.500 corpi siano ancora sotto le macerie in tutta la Striscia. Il funerale rappresenta così un addio arrivato con quasi tre anni di ritardo per famiglie rimaste a lungo senza una tomba sulla quale piangere i propri cari.

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