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Raid israeliano nei pressi di Deir el-Balah: almeno 19 morti negli ultimi attacchi

Nuovi attacchi israeliani hanno colpito la Striscia di Gaza nonostante il cessate il fuoco. Secondo l’esercito israeliano e lo Shin Bet, i bombardamenti hanno distrutto cinque depositi di armi utilizzati da Hamas per conservare fucili, esplosivi e lanciarazzi anticarro. Uno dei siti si trovava nei pressi dell’ospedale dei Martiri di al Aqsa, a Deir el Balah, nel centro dell’enclave. Israele sostiene che le armi fossero destinate ad attacchi contro militari e civili e accusa ancora una volta Hamas di sfruttare infrastrutture sanitarie per attività militari. Le autorità israeliane non hanno tuttavia presentato pubblicamente prove a sostegno della presenza di armi nei magazzini colpiti. Il ministero della Salute di Gaza e i responsabili dell’ospedale affermano che gli edifici distrutti custodivano medicinali e materiali sanitari essenziali, comprese forniture per i pazienti sottoposti a dialisi. Le immagini mostrano macerie e confezioni mediche disperse nell’area, vicina anche a un affollato accampamento di sfollati. Intanto, secondo fonti sanitarie citate da Al Jazeera, almeno 19 palestinesi sono stati uccisi domenica in diversi attacchi nella Striscia, il bilancio giornaliero più grave registrato nelle ultime settimane.

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