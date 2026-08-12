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A Sofia naziskin tentano assalto a hotel con giovani ebrei italiani

Momenti di tensione a Sofia, dove un gruppo di naziskin ha tentato di forzare l'ingresso dell'albergo che ospitava decine di adolescenti ebrei italiani, provenienti anche dalle comunità di Roma e Milano, insieme ai loro educatori. L'episodio risale al 2 agosto. Nei video diffusi nelle ultime ore si vedono giovani vestiti di nero, con simboli riconducibili all'estrema destra, radunati davanti all'hotel mentre urlano «Sieg Heil» ed esibiscono il saluto nazista. Dopo un primo intervento della polizia, il gruppo sarebbe tornato sul posto, bloccando nuovamente gli accessi e continuando a minacciare i ragazzi.

«I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale degli antisemiti», ha dichiarato Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma.



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